السراج يزور مطار معيتيقة للاطلاع على آثار القصف – ((فيديو))

تفقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج فجر اليوم الأحد موقع القصف على مطار معيتيقة واطمئن على سلامة الحجاج والمسافرين ، حسب ما نشره مكتبه الإعلامي الذي أفاد أن السراج توجه إلى المطار فور سقوط أكثر من قذائف وصواريخ عند الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأوضح المكتب في منشوره وجود مدنيين كانوا بالمطار أثناء سقوط القذائف وبينهم حجاج وصلوا عبر طائرة الخطوط الليبية عائدين من أداء فريضة الحج بالأراضي المقدسة.

واطلع السراج في زيارته المباشرة على حجم الأضرار التي خلفها سقوط القذائف، ورافق السراج في زيارته وكيل وزارة المواصلات ووكيل وزارة الصحة وعدد من المسؤولين الأمنيين.

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