السراج يطلع على حجم الأضرار في مطار معيتيقة بعد القصف

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن رئيسه فائز السراج توجه إلى مطار معيتيقة فور قصف المطار صباح اليوم الأحد، «للاطمئنان علي سلامة المدنيين الذين كانوا بالمطار أثناء القصف وبينهم حجاج بيت الله الحرام الذي تزامن وصولهم للمطار مع وقوع القصف».

وتفقد رئيس المجلس موقع القصف واطلع على حجم الاضرار التي خلفها، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي. ورافق السراج في زيارته وكيل وزارة المواصلات المهندس هشام بوشكيوات، ووكيل وزارة الصحة د. محمد هيثم وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وأعلن الناطق الرسمي باسم جهاز الاسعاف أسامة علي، فجر اليوم إغلاق المجال الجوي بالمطار، إثر تعرضه لـ«قصف جوي، أثناء وصول فوج حجاج، وإصابة أحد الحجاج».

ويتعرض المطار لقصف واعتداءات متكرر منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات المنضوية تحت حكومة الوفاق.

وفي الثالث من أغسطس الماضي، أعرب المبعوث الأممي سلامة عن «إدانته للضربات المتكررة التي استهدفت مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل والذي لا غنى لملايين المدنيين عنه، والمستخدم أيضاً لتوصيل المساعدات الإنسانية في منطقة طرابلس الكبرى».

وأدت الضربات الجوية التي استهدفت المطار إلى إجبار ما يربو عن 250 حاجا على البحث عن ترتيبات بديلة، بعد تعرض المنطقة المتاخمة للمدرج الذي تستخدمه الطائرات التجارية للقصف.

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