محاضرة عن “البوصيري” في معرض غدامس

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شهد معرض غدامس للكتب المستعملة الذي تقام فعالياته هذه الأيام محاضرة ثقافية بعنوان “الشيخ عبدالرحمن البوصيري ..قاضي قضاة طرابلس”.

ألقى المحاضرة الباحث أبوبكر هارون، الذي سلط الضوء على أهم الإنجازات العلمية والأدبية للشيخ البوصيري- بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين والناشطين بالجمعيات المدنية والعلمية وبعض أقارب “البوصيري”.

يشار إلى أن هذه المحاضرة وغيرها من جلسات وأنشطة وبرامج معرفية متنوعة تقام على هامش الدورة الخامسة من المعرض الذي يشرف عليه مكتب الثقافة غدامس .

ويُذكر أن الشيخ البوصيري وُلِدَ و ترعرع في مدينة غدامس ويعد فقيهاً محدثاً بعلم الحديث ومن أهم أعلام ليبيا وهو كاتب أيضاً وصحفي بجريدة “الترقي” ذائعة الصيت وهي أول جريدة خاصة تصدر باللغة العربية في ليبيا سنة 1897م.. ولديه مؤلفات عدة، من أهمها “محاكمة بين العين و العسقلاني” ونُشِرَ الكتاب مؤخرا وطُبِعت منهُ أكثر من مليون ونصف نسخة ومقرر دراسته بالمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و موريتانيا والهند.

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