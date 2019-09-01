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السراج يتفقد مطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بتفقد مطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف صباح اليوم الأحد، للاطمئنان على سلامة المدنيين الذين كانوا بالمطار أثناء القصف وبينهم حجاج بيت الله الحرام الذي تزامن وصولهم للمطار مع وقوع القصف.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج تفقد موقع القصف واطلع على حجم الاضرار التي خلفها.

ورافق السراج في زيارته وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكيوات، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وأكد مراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” أن قذائف عشوائية سقطت مجدداً بمحيط مطار معيتيقة صباح اليوم وأنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي، المطار الدولي الوحيد الذي لا يزال يعمل في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • معروف لكل الليبيين إن الصعلوك البغل المزراطي المدعو البقرة وشراذم ودوايح شورى خوارج درنة واجدابيا وبنغازي اللي ملقطهم معاه هما اللي كانوا يقصفوا في معيتيقة قبل حتى ما حفتر يخش لطرابلس… وقاعدين لحد توا يقصفوا ويقصفوا ويقصفوا… والتيس الطرطور السراج مش قادر يقول معاهم بغ… والأدهى والأمر إنهم تابعين لما يسمى المجلس الرئاسي وياخذوا في مرتبات من فلوس الليبيين.

    يا عليك خيدة سودا

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