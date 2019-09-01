السراج يتفقد مطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بتفقد مطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف صباح اليوم الأحد، للاطمئنان على سلامة المدنيين الذين كانوا بالمطار أثناء القصف وبينهم حجاج بيت الله الحرام الذي تزامن وصولهم للمطار مع وقوع القصف.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن السراج تفقد موقع القصف واطلع على حجم الاضرار التي خلفها.

ورافق السراج في زيارته وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكيوات، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وأكد مراسل “بوابة أفريقيا الإخبارية” أن قذائف عشوائية سقطت مجدداً بمحيط مطار معيتيقة صباح اليوم وأنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي، المطار الدولي الوحيد الذي لا يزال يعمل في ليبيا.

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