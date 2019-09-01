سلامة يطير إلى القاهرة لـ”التحشيد للحل السياسي”

كشفت مصادر أممية أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، توجه إلى العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الأحد.

وأشارت ذات المصادر في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” إلى أن سلامة سيلتقي خلال زيارته بوزير الخارجية المصري، سامح شكري، لبحث سبل الدفع نحو حل يقضي بوقف إطلاق نار شامل في ليبيا.

ويُحاول المبعوث الأممي إلى ليبيا بناء قاعدة إقليمية ودولية قوية داعمة للحل السياسي في ليبيا وقادرة على الدفع باتجاهه في ظل التعقيدات التي يشهدها ملف الأزمة في ليبيا.

وتواردت أنباء متطابقة مؤخراً عن “تحشيدات وراء الكواليس” لعقد مؤتمر دولي مرتقب لفك تعقيدات الأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الاتحاد” عن مصادر دبلوماسية ليبية، فإنه من المرجح أن تحتضن العاصمة الألمانية برلين المؤتمر الدولي المرتقب.

وجاءت فكرة المؤتمر الدولي بعد أن بادرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وعرضت على المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إقامته في برلين.

وكانت خيارات مكان عقد المؤتمر الدولي محصورة بين فرنسا وألمانيا، فيما رجحت المصادر الدبلوماسية أن يعقد في الأخيرة باعتبارها تلعب دورا أكثر حيادية فيما يخص الأزمة الليبية وتعاملها مع أطراف القتال.

ويتماشى هذا المؤتمر، بشكل جزئي، مع المقترح الذي قدمه سلامة ضمن إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن لحل الأزمة الليبية، والذي يقضي بالاتفاق على هدنة توقف القتال الدائر، وعقد اجتماع دولي بحضور الدول الفاعلة فيما يخص الملف الليبي، وتختتم الخطة بلقاء ليبي يجمع الفرقاء المتنازعين وباقي الأطراف ذات الصلة.

وأبدت عدة أطراف دولية، مؤخرا، تأييدها لفك تعقيدات الأزمة الليبية سياسيا، مؤكدة رفضها للحل العسكري، وما سيترتب عليه من آثار.

وارتفعت أصوات هذه الدول بعدما دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في ختام مؤتمرها السنوي الذي عقد في مدينة بياريتز الفرنسية، إلى مؤتمر دولي حول ليبيا.

وشددت الدول على ضرورة مشاركة الأطراف الإقليمية ودول جوار، في المؤتمر الدولي حول ليبيا.

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