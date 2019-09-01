هذا ما طلبه الرئاسي من البعثة الأممية بعد قصف مطار معيتيقة

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القصف الذي استهدف مطار معيتيقة في ساعات متأخرة من مساء السبت.

وأوضح المجلس الرئاسي في بيان له أن القصف تسبب في ترويع المدنيين وإصابة عدد منهم بينهم أطفال وإحداث أضرار بالبنية التحتية للمطار المدني مبين أن ذلك تزامن مع وصول طائرة تقل حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم مناسك الحج.

واتهم المجلس الرئاسي قوات الجيش بالتورط في القصف مؤكدا أنه أدى لتعليق الرحلات الجوية، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى إرباك شديد للمسافرين وبينهم مرضى وجرحى وحجاج.

وأكد المجلس الرئاسي أنه يضع “المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية المدنيين” محملا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية إظهار الحقيقة لمجلس الأمن مطالبا إياها بالإيفاء بالتزاماتها باتخاذ إجراءات رادعة توقف هذه الاعتداءات وألا تكتفي ببيان لتطيب خواطر المتضررين.

وأكد المجلس أن هذا القصف وما سبقه من انتهاكات بشعة ترتكبها قوات الجيش تعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وأن “استهداف المطارات المدنية والطائرات يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية وهو ما تدركه بعثة الأمم المتحدة وآن لها أن تتحمل مسؤوليتها وتنحاز للعدالة”.

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