النهر الصناعي يعلن بدء تدفق المياه إلى خزان سيدي السائح

أعلن جهاز النهر الصناعي، اليوم الأحد، بدء تدفق المياه الآن إلى خزان سيدي السائح بمنظومة الحساونه سهل الجفارة .

وأشار الجهاز في تدوينة عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى المياه ستصل إلى أولى مناطق العاصمة طرابلس.

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ووقعت هزة كهربائية الخميس من المصدر أدت إلي إطفاء الكهرباء علي جميع الآبار العاملة بحقول آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة ( الحقل الشرقي) و فصل لمحطة الكهرباء المغدية لعدد 140 بئر وثلاث مضخات رئيسية، وفق الجهاز.

وفي منتصف شهر اغسطس الماضي، أكدت غرفة التحكم الرئيسه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة الاستمرار في أعمال تعبئة المسار الأوسط لتغدية مدن بن وليد وترهونة وسوق الخميس والهيره وصولا إلى جميع مدن الجبل.

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