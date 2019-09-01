ليبيا براءة؟.. تعرّف على أكثر دول العالم قطعاً للإنترنت

كشفت منظمة “access now” عن قائمة أكثر دول حجبت الإنترنت عن مواطنيها خلال السنوات الأخيرة الأخيرة والتي تبين أن من بينها 3 دول عربية.

ووثقت المنظمة في تقريرها 196 حالة إغلاق للإنترنت في عام 2018، معتبرةً أن عمليات الإغلاق بمثابة إجراء تعسفي وغالبًا ما يكون غير قانوني واتخذته الحكومات لإسكات الأصوات المعارضة والتحكم في المعلومات.

وذكر الموقع أن عمليات الإغلاق تمت في 25 دولة حول العالم، دون أن يكون بينها ليبيا، حيث جاءت الهند في صدارة البلدان الأكثر حجباَ للانترنت عن مواطنيها، وذلك بإغلاقها الإنترنت حوالي 134مرة، بينما في المرتبة الثانية جاءت جارتها باكستان مع قطع الإنترنت 12 مرة، ثم العراق واليمن بعدد 7 مرات، ثم إثيوبيا بعدد 6 مرات، وجاء في القائمة بلدان مثل تركيا ومصر وتشاد وإيران.

وتلجأ بعض الحكومات في عدد من البلدان لحجب الانترنت، لأسباب مختلفة، منها ما تكون مرتبطة بالحد من المعارضة وقمع حرية التعبير، ومنها ما يتعلق ببعض الأمور كالعمليات الانتخابية والفترات الامتحانية.

ويأتي إغلاق الإنترنت بعدة طرق مثل حجب مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر ويوتيوب، وهناك عمليات حجب لمواقع معينة، أو فصل شامل للإنترنت كما حدث خلال الأحداث السودانية الأخيرة، أو إغلاق جزئي كما حدث في الجزائر.

واعتبرت المنظمة أن الحكومات حينما تغلق الإنترنت فإنها غالبًا ما تتعذر بحماية الأمن القومي والسلامة العامة والأخبار المزيفة وخطاب الكراهية وغيرها كمبررات رئيسية. وترى المنظمة أن هذه أعذار ليست واقعية في أغلبها.

وترى المنظمة أن إغلاق الإنترنت ينتهك حق الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير بشكل مباشر، كما يمكن أن تؤدي عمليات إغلاق الإنترنت إلى إخفاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتضيف: “ففي عام 2018 ، تم الإبلاغ عن 33 حادث عنف حكومي على الأقل أثناء إغلاق الإنترنت”.

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