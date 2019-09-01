انتشار السرايا الأمنية التابعة لكتيبة طارق بن زياد في بنغازي

أعلنت شعبة الإعلام الحربي انتشار وحدات السرايا الأمنية التابعة لكتيبة طارق بن زياد داخل مدينة بنغازي وذلك لدعم الأجهزة الأمنية في المدينة.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أن عناصر السرايا الأمنية ستلقي القبض على كل من تُسوّل له نفسه خلق الفتنة وزعزعة الوضع الأمني داخل المدينة.

وكانت مديرية أمن بنغازي نفت ما تردد من أنباء بشأن سيطرة عدد من الخارجين عن القانون على قسم المرور والتراخيص بنغازي.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنها تقوم بدورها في تأمين المدينة ومواطنيها، مشددة على قدرتها التامة على حماية مقراتها وكافة أقسامها ومراكزها.

واعتبرت مديرية أمن بنغازي أن ما تردد من أنباء بشأن سيطرة خارجين عن القانون على قسم المرور والترخيص يأتي في إطار حملة ممنهجة لإفشال الحملة المرورية التي جعلت آلاف المواطنين يتوجهون لقسم المرور والتراخيص لتسجيل مركباتهم الآلية وفقا للقانون ومنعا لأية خروقات أمنية.

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