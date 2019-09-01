أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بدء تدفق المياه إلى خزان سيدي السائح.

وأكد الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المياه ستصل إلى أولى مناطق العاصمة طرابلس.

وكان الجهاز أعلن الخميس أن هزة كهربائية أدت إلى إطفاء الكهرباء على جميع الآبار العاملة بحقول آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة (الحقل الشرقي) وفصل لمحطة الكهرباء المغذية لعدد 140 بئر وثلاث مضخات رئيسية ولم تتأثر بهذه الهزة الكهربائية حقلي الشمالي والجنوبي.

وبين الجهاز أنه تم على الفور توصيل غرفة التحكم بمنظومة الحساونه سهل الجفاره بغرفة التحكم بشركة الكهرباء الذين قاموا مشكورين بإعادة التيار الكهربائي إلى الحقل الشرقي لتباشر فرق التشغيل بمنطقة حقول الابار إعادة شحن المحطات وتشغيل الابار مشيرا إلى أن الفرق الفنية بمنظومة الحساونه سهل الجفاره تعمل على إعادة المياه إلى المدن والمناطق المجاورة لها.

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