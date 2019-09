بعد تعرضه للقصف.. السراج يزور مطار معيتيقة

قام رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، بتفقد مطار معيتيقة بعد تعرضه للقصف صباح اليوم الأحد، للاطمئنان على سلامة المدنيين الذين كانوا بالمطار أثناء القصف وبينهم حجاج بيت الله الحرام الذي تزامن وصولهم للمطار مع وقوع القصف.وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن السراج تفقد موقع القصف واطلع على حجم الاضرار التي خلفها.

ورافق السراج في زيارته وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكيوات، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم وعدد من المسؤولين الأمنيين.

