لجنة أزمة الوقود تلزم الشركات بالكشف عن أرقام المحطات المزودة بالوقود

ألزمت لجنة أزمة الوقود شركات التوزيع بالكشف عن كميات الوقود وأرقام المحطات التي يتم تزويدها يوميا على صفحات التواصل الاجتماعي للشركات.

وأوضحت لجنة الأزمة أن الناقلة “أنوار الخليج” رست بميناء طرابلس وعلى متنها واحد وثلاثون مليون لتر من الوقود، في حين ما زالت الناقلة “أنوار ليبيا” رابضة في حوض ميناء طرابلس وعلى متنها أربعة وثلاثون مليون لتر، وأن الناقلتين في انتظار إفراغ حمولتيهما، داعية شركات التوزيع للكشف عن أرقام المحطات ليتم الإشراف على آلية توزيع الوقود وفق خطة تم إعدادها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.

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