كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن عدد المقاتلين في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، بلغ نحو 500 إلى 700 مقاتل، منهم ليبيون ورعايا أجانب.

وجاء في تقرير الأمين العام عن الحالة الليبية الصادر منتصف الأسبوع الماضي، أنه في أعقاب اندلاع اشتباكات طرابلس أوائل أبريل، سُجلت زيادة كبيرة في عدد الهجمات التي ينفذها التنظيم الإرهابي جنوبي ليبيا، حيث أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات ضد قوات القيادة العامة للجيش في الجنوب، في غدوة وزلة خلال الفترة من 8 أبريل إلى 18 مايو من العام الجاري.

وأعلن أيضا التنظيم مسؤوليته عن هجوم بسيارة مفخخة استهدف قوات الجيش في درنة، ما أسفر عن إصابة 11 شخص.

ووردت تقارير، أنه في الفترة بين 12 و15 يونيو، وقعت اشتباكات بين التنظيم ووحدات محلية تابعة لقوات القيادة العامة، في منطقة الهروج الصحراوية، الواقعة شرق سبها، مشيرة إلى أنه خلال تلك الهجمات قتل ما لا يقل عن 22 شخصا على يد «داعش» في الجنوب.

The post الأمين العام للأمم المتحدة يكشف عدد المقاتلين من «داعش» في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية