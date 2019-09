وقف إطلاق النار في طرابلس محور زيارة سلامة للقاهرة

المتوسط:

كشفت مصادر أممية، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، سيصل القاهرة خلال ساعات، ضمن المشاورات التي يقوم بها لتعظيم فرص الحل السياسي للأزمة الليبية، بالإضافة إلى رغبته في تحقيق توافق إقليمي ودولي على دعم العملية السياسية، ووقف إطلاق النار في طرابلس.

وذكرت المصادر، في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أنه من المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن تتطرق المشاورات إلى التوافق على ضرورة نزع فتيل الأزمة ووقف إطلاق نار شامل في البلاد ومكافحة الإرهاب.

وأوضحت المصادر، أن زيارة سلامة إلى القاهرة تأتي في ظل تحركات أوروبية لعقد مؤتمر دولي حول الأزمة الليبية بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

