توزيع أدوية على المرافق الصحية بالمنطقة الشرقية

أعلن جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة، أنه يسعى لتوفير النواقص المهمة من الأدوية التخصصية والمستلزمات التخصصية.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية أن الجهاز أكد أنه قد تم تسليم قسم الأمراض السارية بمركز بنغازي الطبي العلاج التخصصي لمرضى التهاب الكبد الفيروسي ج (hepatitis c) لعدد 500 حالة مرضية تتبع الاخصائيين بالمركز، وتم تسليم المستشفيات حسب التخصصات (أدوية لمرضى الأورام وأمراض الدم) وقد تم تسليمها لمركز بنغازي الطبي ومركز طبرق الطبي ومستشفى سبها العام.

وأضاف الجهاز أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإفراج من الرقابة على الأدوية والأغذية وتم تسليم دواء “Human Immunoglobuline 10g vial” إلى مركز بنغازي الطبي ومركز طبرق الطبي، مستشفى الثورة البيضاء، مستشفى المرج العام، ومستشفى الأطفال بنغازي، ومستشفى الشهيد إمحمد المقريف إجدابيا، ومستشفى سبها العام ومستشفى الوحدة درنة.

وأشار الجهاز إلى أنه تم تسليم أدوية خاصة بمرضى السكري حسب المراكز والعيادات المتخصصة، وتم الشروع في توزيع أفلام الأشعة الديجيتال فوجى فيلم وأفلام الأشعة كودك على المستشفيات والخدمات الصحية، بالإضافة إلى المستلزمات العامة ومستلزمات جراحة العظام.

وذكر الجهاز أنه تم توفير أكياس فصل مكونات الدم الخاصة بالأجهزة الموجودة بمصرف الدم المركزي بنغازي وتم صرف الأكياس الأحادية لبقية مراكز التبرع بالدم للمناطق.

وأشار جهاز الإمداد الطبي إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم توزيع مستلزمات طب وجراحة الأسنان ومستلزمات جراحة القلب ومستلزمات القسطرة القلبية ومنظمات ضربات القلب.

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