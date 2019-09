أكدت مصادر تعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي، إثر تعرضه فجر الأحد، لقصف جوي، أثناء وصول فوج حجاج، وإصابة أحد الحجاج

وسقطت قذائف عشوائية مجدداً بمحيط مطار معيتيقة صباح اليوم الأحد

