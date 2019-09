أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بدء تدفق المياه إلى خزان سيدي السائح إيذاناً بقرب وصول المياه إلى أولى أحياء ومناطق مدينة طرابلس.

وبين الجهاز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن المياه ستصل إلى أولى مناطق العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن عناصر الجهاز أنكبت في اليومين الماضيين على إعادة الكهرباء المغذية لعدد 140 بئر و ثلاث مضخات رئيسية بعد هزة كهربائية وقعت مساء الخميس الماضي أدت إلي إطفاء الكهرباء علي جميع الآبار العاملة بحقول آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة .

The post جهاز النهر الصناعي يعلن قرب وصول المياه إلى طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية