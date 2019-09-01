ندوة حول تأثير السوق الموازية على سعر الصرف

نظم اتحاد طلبة كلية الاقتصاد في جامعة بنغازي ندوة علمية حول السوق الموازية وتأثيرها على سعر الصرف وقيمة الدينار والاقتصاد الليبي.

وشارك في الندوة التي أقيمت بقاعة مراقبة الاقتصاد في بنغازي محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمصرفي إلى جانب طلاب كلية الاقتصاد.

وتطرق الحبري في ورقته البحثية إلى خطورة السوق الموازية والحلول التي وضعها المصرف المركزي لمواجهتها، كما شارك بعض الحضور بورقات علمية على تأثير السوق الموازية على الاقتصاد.

وكان تقرير ديوان المحاسبة قد تحدث عن تجاوزات عديدة في المصرف المركزي بالبيضاء حصلت خلال العام2017، حيث أشار إلى قيام المصرف بشراء 11 مليون دولار من السوق السوداء بسعر 8 دنانير للدولار الواحد بإجمالي 88,729 مليون دولار.

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