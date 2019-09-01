النهر الصناعي: وصول المياه لكافة مناطق طرابلس خلال هذه الفترة

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، بدء وصول المياه تدريجيا لشبكة العاصمة طرابلس.

وأكد الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” بدء وصول المياه التدريجي لشبكة مدينة طرابلس مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه وفق المواصفات الفنية وحتى استكمال وصول المياه لكافة المناطق خلال (48) ساعة.

وكان الجهاز أعلن الخميس أن هزة كهربائية أدت إلى إطفاء الكهرباء على جميع الآبار العاملة بحقول آبار منظومة الحساونة سهل الجفارة ( الحقل الشرقي) وفصل لمحطة الكهرباء المغذية لعدد 140 بئر وثلاث مضخات رئيسية ولم تتأثر بهذه الهزة الكهربائية حقلي الشمالي والجنوبي.

وبين الجهاز أنه تم على الفور توصيل غرفة التحكم بمنظومة الحساونه سهل الجفاره بغرفة التحكم بشركة الكهرباء الذين قاموا مشكورين بإعادة التيار الكهربائي إلى الحقل الشرقي لتباشر فرق التشغيل بمنطقة حقول الابار إعادة شحن المحطات وتشغيل الابار مشيرا إلى أن الفرق الفنية بمنظومة الحساونه سهل الجفاره تعمل على إعادة المياه إلى المدن والمناطق المجاورة لها .

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