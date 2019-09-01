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الامداد الطبي في بنغازي يعلن توفير الأدوية الخاصة بالدم والأورام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي أعلن جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة، أنه يسعى لتوفير النواقص المهمة من الأدوية التخصصية والمستلزمات التخصصية. وتابع جهاز الإمداد بأنه قد تم تسليم قسم الأمراض السارية بمركز بنغازى الطبي العلاج التخصصي لمرضى التهاب الكبد الفيروسي ج (hepatitis c) لعدد 500 حالة مرضية تتابع الاخصائيين بالمركز، وتم تسليم المستشفيات حسب التخصصات (أدوية لمرضى الأورام …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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