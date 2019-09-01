اخبار ليبيا الان

كشف قصة زورق عسكري وُجِد قبالة سواحل ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر عسكرية مالطية تبعية زورق عسكري وجد مهجوراً قبالة السواحل الليبية في يوليو الماضي لقوات خاصة كانت في مهمة سرية لمراقبة حظر توريد الأسلحة الى ليبيا.

وأضافت صحيفة Independent نقلاً عن مصادرها أن فريقاً أمنياً خاصا اضطر للتخلي عن أحد القاربين قبالة سواحل ليبيا، مشيرة إلى أن الفريق تم توظيفه بواسطة شركة عسكرية أميركية عبر شركة أخرى محلية، كان يستخدم القوارب التي أستأجرت لغرض أعمال في شركة نفطية لمراقبة شحنات الأسلحة المتجهة إلى ليبيا عبر البحر.

فيما أفادت شركة مالطا توداي أن خلية تجسس أخرى من تسعة أشخاص كانت تعمل خارج مقر إقامتها في بالزان، حيث راقبت شحنات الأسلحة المرسلة إلى ليبيا لضمان وصولها بالرغم من حظر الأسلحة.

وأضافت، أن الطائرة  استأجرت من قبل شركة خاصة مقرها في لوكسمبورغ وتم نقلها بواسطة مقاولين خاصين، فيما نشبت خلافات بين عناصر الخلية كان ضحيتها أعضاء في وكالة الاستخبارات الفرنسية، فيما اكتشفت الشرطة المالطية أن كافة الأدلة كانت قد أزيلت على عجل في منزل بمدينة بالزان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك