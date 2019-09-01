انتشار أمني مُكثف لضبط شوارع بنغازي

من أجل تأمين مدينة بنغازي والحفاظ على سلامة مواطنيها انطلقت أمس حملة أمنية موسعة شاركت فيها الأجهزة العسكرية والأمنية، حيث انتشرت سرايا أمنية تابعة لكتيبة طارق بن زياد في شوارع المدينة الرئيسية وأشرفت على استيقافات لضبط الأمن والخارجين عن القانون.

من جهته، قام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بتوزيع عناصره على عدد من مفترقات المدينة وذلك بالتعاون بين وحدات الشرطة العسكرية وعدد من الكتائب العسكرية والحرس البلدي وقسم المرور.

إجراءات أمنية صارمة من قبل هذه الأجهزة لبسط الأمن والتفتيش على المركبات الآلية والإجراءات القانونية، إضافة إلى إزالة الزجاج المعتم وضبط الأسلحة النارية والبيضاء.

وشمل الانتشار أيضا مداخل ومخارج المدينة بمشاركة الأمن المركزي ومديرية الأمن وقسم النجدة والبحث الجنائي، ضمن تحركات أمنية واسعة في المدينة لضبط الشارع العام والقبض على المجرمين ومداهمة الخلايا النائمة التي تعمل على زعزعة الأمن في بنغازي.

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