أعلنت إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمنطقة طرابلس، انطلاق

حملة تنظيف بمكتب خدمات تاجوراء عين زارة.

وأوضحت الإدارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أنها تجري حاليا عمليات تنظيف محطات تجمع مياه الأمطار أمام الهلال الأحمر تاجوراء.

