أعلنت لجنة العطاءات الرئيسية بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة عن إقامة جلسة تقديم العروض وفتح المظاريف للمشاريع الخاصة بالإنشاء والصيانة لبعض المؤسسات التعليمية (المرحلة الأولى) والمستهدفة بقرار رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة رقم (547) لسنة 2019 ميلادي ، يوم الأربعاء الموافق 2019/09/04 على تمام الساعة 11:00 صباحا

وقال رئيس لجنة العطاءات الرئيسية بوزارة التعليم، أحمد علي المهشهش، إن جلسة الترسية لنفس المشاريع يوم الخميس الموافق 2019/09/05 ميلادي ، اعتبارا من الساعة 5 مساءً ، وذلك للبلديات الآتية :

(شحات – القبة – الأبرق – القيقب – الساحل – اجدابيا – الزويتينة سلطان – البريقة – درنة – السدرة – جالو – أوجلة – مرادة – أجخره) وذلك بمقر مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بمدينة شحات خلف مدرسة العروبة.

The post لجنة العطاءات بتعليم المؤقتة تعلن موعد فتح المظاريف لمشاريع إنشاء المدارس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية