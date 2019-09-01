مصرف الوحدة ينفي الأخبار المتداولة عن إفلاسه

العنوان_بنغازي

نفى مصرف الوحدة ببنغازي، الأحد، الأخبار التي تتحدث عن قرب إفلاسه نتيجة المشاكل التي يتعرض لها المصرف منذ فترة.

وفي وقت سابق، تقدمت عدة مصارف تجارية بشكوى لإدارة الرقابة على المصارف بالمركزي ضد الوحدة لقيامه بإعادة عدد من الصكوك المسحوبة عليه مع قائمة توضح تلك الصكوك.

ورد مصرف الوحدة عبر بيانٍ أكد فيه بأنه ملتزم بقبول جميع الصكوك المقدمة عليه من المصارف الأخرى بحسب منشورات المصرف المركزي. وأضاف بـ”أن أرصدة المصرف ووضعه المالي مستقر”.

وكان مصدر من داخل المصرف المركزي بطرابلس، تحدث لـ”صدى الاقتصادية”، بأن رصيد مصرف الوحدة بالمصرف المركزي بطرابلس لا يكفي للوفاء بتلك الصكوك مما يجعله مهدداً بالإفلاس.

يذكر أن مصرف الوحدة والذي تقع إدارته في بنغازي، لم يقم بالإعلان عن إجراءات منحة أرباب الأسر لسنة 2019، نتيجة عدم وجود أرصدة مالية كافية لشحن البطاقات.

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