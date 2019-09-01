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بلدي صبراتة يبحث مع ممثلين للجنة الدولية للصليب الأحمر احتياجات النازحين

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

بحث أبو بكر التومي وكيل ديوان المجلس البلدي صبراتة ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية، مع الممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أهم الاحتياجات التي تخص النازحين المقيمين داخل البلدية، والمشاكل التي تتعرض لها لجنة الأزمة من توفير مكان إقامة وأغطية ومفروشات وخصوصا مع قرب فصل الشتاء
وتكفلت لجنة الصليب الأحمر في ليبيا بتوفير مبلغ مالي عن طريق بطاقة تداول تشمل فقط العائلات النازحة المقيمة في الملاجئ التي وفرتها البلدية لهم.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • بسم الله انا احد المواطنيين النازحين من منطقة الاشتبكات بطريق المطار وتم تسجيل بمنطقة ابوسليم وتقدمتو بجميع الاوراق المطلوبه مع العلم قد تحصلة على بيت بالايجار وقيمته 1200 دل وعلمكم بان مرتبى الشهر 1600 دل والباقى من المرتب مصروف البيت لا يكفى والله المستعان نأمل من الجهات النظر فى هدا ولكم جزيل الشكر

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