بلدي صبراتة يبحث مع ممثلين للجنة الدولية للصليب الأحمر احتياجات النازحين

بحث أبو بكر التومي وكيل ديوان المجلس البلدي صبراتة ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية، مع الممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أهم الاحتياجات التي تخص النازحين المقيمين داخل البلدية، والمشاكل التي تتعرض لها لجنة الأزمة من توفير مكان إقامة وأغطية ومفروشات وخصوصا مع قرب فصل الشتاء

وتكفلت لجنة الصليب الأحمر في ليبيا بتوفير مبلغ مالي عن طريق بطاقة تداول تشمل فقط العائلات النازحة المقيمة في الملاجئ التي وفرتها البلدية لهم.

