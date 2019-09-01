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مدير أمن تاجوراء يقوم بجولة داخل النطاق الإداري للبلدية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام مـدير أمـن تـاجوراء مـقدم يـوسف عـكريم، رفـقة عـدد مـن الـضباط بـالمديرية بجولة داخـل النطاق الإداري لـبلدية تـاجوراء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق إن الجولة التفقدية تهدف للوقوف عـلى سـير الـعمل والانـتهاء مـن تـنفيذ الـخطة الأمـنية رقـم 6 لـسنة 2019م الـصادرة عـن الـمديرية بـشأن تـأمين مـقار لـجان امـتحانات مـرحلة إتـمام الـشهادة الـثانوية وهــي مـدرسة 24 ديـسمبر، مـدرسة الـقلعة ، مـدرسة سـيدي عـبدالكريم، الـجامعة الاسـمارية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن تكاتف جهود أعـضاء مـديرية أمـن تـاجوراء والأجـهزة الأمـنية الأخـرى سـاهمت فـي إنـجاح الـخطة الأمـنية وانـتهاء الامـتحانات فـي أجـواء آمنة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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