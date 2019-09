أكدت رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد أبو النيران، الأحد، إصابة 4 مواطنين، بينهم 3 حجاج، بجراح، وتعرض 30 حاجا لإغماء وارتفاع في الضغط والسكر نتيجة الهلع، بعد قصف مطار معيتيقة فجر اليوم.

وأفاد المطار، من جهته، أن القصف تسبب في إصابة الطائرة التي تقل الححاج، وتضرر البنية التحتية للمطار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تفقد مع عدد من المسؤولين المطار بعد وقوع القصف.

