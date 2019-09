أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إعادة التيار الكهربائي المغذي للأحياء السكنية بمنطقة الغربيات سرت .

وأشارت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «صيانة أحد الكوابل الرئيسية المتضررة (جهد 11 ك . ف) وتركيب وصلات حرارية وصيانة الكابل المعطوب من محطة 66 ك .ف الغربيات الي المحطة رقم 91 الغربيات».

