مباحثات مصرية كويتية لتطورات الأوضاع في ليبيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء السبت إلى دولة الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية، إلى أن السيسي سيبحث مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد خلال قمة ثنائية موسعة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي قال إن السيسي سيجدد تأكيده على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وإيجاد حل سريع للأزمة في ليبيا.

