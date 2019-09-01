نقابة المعلمين: مستمرون في الإعتصام حتى يتم تنفيذ قرار زيادة الرواتب

العنوان_بنغازي

أكدت الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمعلمين نجاح العسبلي الإستمرار في الإعتصام حتى يتم تنفيذ مطالب المعلمين.

العسبلي أوضحت في تصريح خاص لوكالة “الأنباء” التابعة للحكومة المؤقتة أمس السبت أن قرار الدخول في اعتصام تم الاجماع عليه خلال اجتماع موسع عقدته النقابة العامة لمعلمي ليبيا مع عدد من نقابات معلمي البلديات وأنه لن يتم عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم إلا إذا تم صرف الزيادة المقررة للمعلمين حسب القانون رقم 4 لعام 2018 الصادر عن مجلس النواب .

ونوّهت إلى أنه على الرغم من بعض الضغوطات التي تواجه النقابة العامة ونقابات المعلمين بالبلديات إلا أن تحقيق مطالب المعلمين هو البديل لرفع قرار الاعتصام وأن أسلوب التهديد والوعيد الذي يمارس على المعلمين من قبل المسؤولين للرجوع عن مواقفهم لن يثنيهم عن مواصلة العمل والذي بدأت به النقابة كجسم يدافع عن حق المعلم في حياة كريمة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الحقوق المشروعة وتأكيدا على أحقية المعلم في العيش المستقر الكريم في مجتمع يحترمه ويقدر عمله .

الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين إختتمت حديثها بالقول:”طالما المعلم يعمل في ظروف صعبة فإن هذا سيؤثر على عطائه وتصبح العملية التعليمية مجرد إكمال لعام دراسي وانتظار عام آخر داعية المسؤولين إلى الإحسان للمعلم حتى يحسن في عطائه”.

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