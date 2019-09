نقابة المعلمين تعلن استمرار الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم

أكدت الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للمعلمين نجاح العسبلي الاستمرار في الاعتصام حتى يتم تنفيذ مطالب المعلمين.

وأوضح أوضحت في تصريحات صحافية، أن قرار الدخول في اعتصام تم الاجماع عليه خلال اجتماع موسع عقدته النقابة العامة لمعلمي ليبيا مع عدد من نقابات معلمي البلديات وأنه لن يتم عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم إلا إذا تم صرف الزيادة المقررة للمعلمين حسب القانون رقم 4 لعام 2018 الصادر عن مجلس النواب .

