صحة الوفاق تكشف حصيلة ضحايا قصف مطار معيتيقة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة ليل السبت أدى إلى إصابة 4 مواطنين بينهم 3 حجاج (إمرأة ورجلان) ومواطن آخر وجرى إسعافهم إلى مستشفيات معيتيقة وطرابلس المركزي فيما أصيبت ‏30 حالة أخرى من الحجاج بإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكر نتيجة للهلع.

من جانبه أكد المجلس الرئاسي أنه يضع “المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية المدنيين” محملا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية إظهار الحقيقة لمجلس الأمن مطالبا إياها بالإيفاء بالتزاماتها باتخاذ إجراءات رادعة توقف هذه الاعتداءات وأن لا تكتفي ببيان لتطيب خواطر المتضررين.

وأكد المجلس أن “استهداف المطارات المدنية والطائرات يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا لكافة المواثيق والأعراف الدولية وهو ما تدركه بعثة الأمم المتحدة وآن لها أن تتحمل مسؤوليتها وتنحاز للعدالة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا