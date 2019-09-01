وسائل إعلام تركية: الاستقالات من حزب العدالة والتنمية تربك أردوغان

العنوان_أنقرة

استقال وزيرا العدل والداخلية السابقان في حكومة رجب طيب إردوغان، سعدالدين أرجين وبشير أطالاي، من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وذكرت وسائل الإعلام التركية الخميس أن أرجين، وزير العدل الأسبق، أرسل استقالته إلى المركز العام لحزب العدالة والتنمية، ليلحق بنائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق على باباجان، الذي أعلن استقالته في 8 من يوليو الماضي، تمهيداً لتأسيس حزب جديد، يدعمه الرئيس السابق عبدالله غول.

وأكد أرجين، بحسب مداد نيوز، استقالته من الحزب الحاكم، وتبعه إعلان وزير الداخلية الأسبق بشير أطالاي استقالته، ومن المتوقع أن يشغل أرجين منصباً في حزب على باباجان الجديد.

وبحسب صحيفة «يني تشاغ»، فإن وزراء سابقين بحزب العدالة والتنمية قرروا اللحاق بأرجين، والاستقالة أيضاً من الحزب من أجل الانضمام إلى حزب جديد، مبرزةً أن أرجين كان التقى قبل استقالته وزراء الداخلية والتعليم والتجارة السابقين بشير أطالاي وحسين تشليك ونهاد أرجون، كلاً على حدة، ما يشير إلى محاولة إقناعهم بالاستقالة من الحزب الحاكم.

يأتي ذلك فيما تحدثت تقارير إخبارية في وسائل الإعلام التركية، مؤخراً، عن تأسيس رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو مقراً لحزب جديد في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت وسائل إعلام تركية معارضة إن داود أوغلو، جدد هجومه ضد سياسات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، والرئيس أردوغان.

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