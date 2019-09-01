تعليم المؤقتة: نهاية الشهر الإعلان عن موعد انطلاق العام الدراسي

أعلن وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي عبدالرحيم بومرّيز أنه سيتم نهاية شهر سبتمبر الإعلان عن موعد انطلاق العام الدراسي.

وقال بومريز في كتابٍ إن الوزارة تعمل على توفير المستلزمات التعليمية والرياضية واتخاذ مجموعة من الصيانات الطارئة للمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى وصول الكتاب المدرسي لهذا العام، والانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل القيادات التربوية، إلى حين ذلك

وأشار بومريز إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات لتوحيد انطلاق الدراسة وتحديد مواعيد الامتحانات.

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