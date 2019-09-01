أبرز المُستجدات العسكرية بمحاور طرابلس

بعد مرور أكثر من 150 يوما على إطلاق القيادة العامة للجيش الوطني عملية عسكرية لتحرير طرابلس لاتزال هذه العمليات تدور في جنوب العاصمة.

محور عين زارة شهد اشتباكات عنيفة بين قوات الوحدات العسكرية وقوات حكومة الوفاق استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وقصف مدفعي من كلا الطرفين.

وكان سلاح الجو التابع للجيش قد استهدف تمركزا للجماعات المسلحة في منطقة جندوبة بغريان أدى إلى مقتل عنصرين أحدهما يتبع قوة حماية غريان التابعة للوفاق مع تدمير عدد من الآليات العسكرية.

إلى ذلك وصلت تعزيزات عسكرية للكتيبة 155 مشاة واللواء 106 في محاور القتال جنوب شرق العاصمة وذلك بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدها محور الزطارنة ووصول تعزيزات ثقيلة لقوات الوفاق في هذا المحور.

من جهتها أعلنت قوة حماية وتأمين سرت التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بحكومة الوفاق عن رفع حالة التأهب القصوى بعد رصد رتل عسكري في منطقة الرواغة على الطريق الرابط بين سرت والجفرة ويتبع للجيش الوطني.

هدوء نسبي في جميع المحاور في طرابلس مع وصول إمدادات عسكرية للطرفين وتحليق لطيران فوق سماء العاصمة استمر لست ساعات.

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