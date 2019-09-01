خروج مفاجئ للوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة ربيع خليفه إنه في وقت متأخر من مساء السبت حدث خروج مفاجئ للوحدة الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي.

خليفة أوضح أن سبب خروج الوحدة هو إنذار بوجود عطل في الغرفة الخاصة بالاحتراق للوحدة ، مشيرا إلى أن غرفة الاحتراق الخاصة بالوحدة تحتاج الى تبريد يوم كامل لفتحها والكشف عليها من قبل منهدسي وفنيي محطة كهرباء شمال بنغازي للتأكد من سلامتها.

وأضاف المتحدث أن هذا الخروج تسبب في عجز بمقدار 300 ميغاوات، مما سيسفر عن ساعات طرح أحمال تقدر بـ 4 إلى 5 ساعات على امتداد المنطقة الشرقية وذلك بحسب النشرة الفنية الصادرة عن تحكم المنطقة الشرقية.

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