اخبار ليبيا الان

خروج مفاجئ للوحدة الخامسة بمحطة شمال بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة ربيع خليفه إنه في وقت متأخر من مساء السبت حدث خروج مفاجئ للوحدة الخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي.

خليفة أوضح أن سبب خروج الوحدة هو إنذار بوجود عطل في الغرفة الخاصة بالاحتراق للوحدة ، مشيرا إلى أن غرفة الاحتراق الخاصة بالوحدة تحتاج الى تبريد يوم كامل لفتحها والكشف عليها من قبل منهدسي وفنيي محطة كهرباء شمال بنغازي للتأكد من سلامتها.

وأضاف المتحدث أن هذا الخروج تسبب في عجز بمقدار 300 ميغاوات، مما سيسفر عن ساعات طرح أحمال تقدر بـ 4 إلى 5 ساعات على امتداد المنطقة الشرقية وذلك بحسب النشرة الفنية الصادرة عن تحكم المنطقة الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك