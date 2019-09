قام مـدير أمـن تـاجوراء مـقدم يـوسف عـكريم، بجـولة تـفقدية، رفـقة عـدد مـن الـضباط بـالمديرية، للـوقوف عـلى سـير الـعمل والانـتهاء مـن تـنفيذ الـخطة الأمـنية بـشأن تـأمين مـقار لـجان امـتحانات مـرحلة إتـمام الـشهادة الـثانوية وهــي (( مـدرسة 24 ديـسمبر، مـدرسة الـقلعة ، مـدرسة سـيدي عـبدالكريم، الـجامعة الاسـمارية)، داخـل النطاق الإداري لـبلدية تـاجوراء.

يأتي ذلك بـتكاتف جـهود وأعـضاء مـديرية أمـن تـاجوراء والأجـهزة الأمـنية الأخـرى الـتي سـاهمت فـي إنـجاح الـخطة الأمـنية وانـتهاء الامـتحانات فـي أجـواء يـسودها الأمـن والاسـتقرار.

The post مدير أمن تاجوراء يتابع تنفيذ الخطة الأمنية بـشأن تـأمين مـقار لجان امتحانات الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية