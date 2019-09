مناورة تدريبية بموقع مستودع الهاني النفطي للكشف على جاهزية أطقم الإطفاء

جرى صباح اليوم الأحد الأول بموقع مستودع الهاني النفطي المناورة التدريبية للكشف على جاهزية أطقم الإطفاء والمعدات ومواد الإخماد، حيث تابعت عدسة المكتب الإعلامي انطلاق صافرة الإنذار معلنةً الشروع بالتمرين التدريبي الذي يقام حسب خطة الطوارئ دون سابق علم فرق الإطفاء المتواجدة بالموقع موضوع التمرين لقياس مستوى جاهزية رجال الاطفاء ومعداتهم من حيث الأداء وتوقيت الوصول لمكان الحادث وكيفية تعاملهم مع الحوادث والحالات الطارئة بمواقع الشركة.

وجرى التمرين تحت إشراف الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية والبيئة ومباشرة رئيس وحدة الاطفاء وقد أفتُعلَ بالاختبار وجود تسرب غاز بالوصلة الرابطة بين نقطة الاستلام وشاحنة النقل وكيفية اتخاذ إجراءات السيطرة .

