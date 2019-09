بنغازي.. الإمداد الطبي يوفر الأدوية الخاصة بالدم والأورام للمستشفيات

أعلن جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية المؤقتة، أنه يسعى لتوفير النواقص المهمة من الأدوية التخصصية والمستلزمات التخصصية.

وتابع جهاز الإمداد بأنه قد تم تسليم قسم الأمراض السارية بمركز بنغازى الطبي العلاج التخصصي لمرضى التهاب الكبد الفيروسي ج (hepatitis c) لعدد 500 حالة مرضية تتابع الاخصائيين بالمركز، وتم تسليم المستشفيات حسب التخصصات (أدوية لمرضى الأورام وأمراض الدم) وقد تم تسليمها لمركز بنغازي الطبي ومركز طبرق الطبي ومستشفى سبها العام.

