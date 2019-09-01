مناورة تدريبية لفرق الإطفاء بمستودع الهاني النفطي

قام اليوم الأحد المعاملون بمستودع الهاني النفطي بمناورة تدريبية للكشف عن جاهزية أطقم الإطفاء والمعدات ومواد الإخماد وذلك بهدف تأمين المواقع ورفع مستوى جاهزية مواجهة الحوادث وحالات الطوارئ.

وبين المكتب الإعلامي لشركة البريقة أن انطلاق صافرة الإنذار معلنةً الشروع بالتمرين التدريبي الذي يقام حسب خطة الطوارئ دون سابق علم فرق الإطفاء المتواجدة بالموقع موضوع التمرين يهدف لقياس مستوى جاهزية رجال الاطفاء ومعداتهم من حيث الأداء وتوقيت الوصول لمكان الحادث وكيفية تعاملهم مع الحوادث والحالات الطارئة بمواقع الشركة..

وأوضحت الشركة أن التمرين جرى تحت إشراف الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية والبيئة ومباشرة رئيس وحدة الإطفاء مشيرة إلى أنه جرى افتعال وجود تسرب غاز بالوصلة الرابطة بين نقطة الاستلام وشاحنة النقل.

ولفتت الشركة إلى أن عناصر الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الأمر في توقيت جيد وبدقة عالية.

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