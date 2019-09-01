اخبار ليبيا الان

البعثة الأممية تعلن نتائج زيارة فريق تابع لها إلى مطار معيتيقة

تم النشر منذُ 33 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت البعثة الأممية عن ارسال فريق لتقييم الوضع في المطار بعد وقوع هجوم على مطار معيتيقة، اليوم.

وأشارت البعثة الأامية في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «الفريق تمكن من التثبت من اصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت ثلاثة منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات».

ونوهت إلى أن الهجوم «أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد اوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج»، مشيرة إلى «جرح اثنين من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهم لمغادرتها».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • انتم تعرفون جيدا ومن واقع صور الاقمار الصناعية وتقارير المخابرات الغربية ان المطار يقصفه مليشيا البقرة تحت امراة باشاغا والسراج من الناحية الرسمية والفعلية للمارشال الصادق الغريانى فهل تستطيع الامم المتحدة احالة هؤلاء المجرمين للجنائية الدولية وكيف يتم القبض عليهم الا اذا تم عن طريق قوات خاصة امريكية مثل عملية بن لادن .

    رد