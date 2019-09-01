البعثة الأممية تعلن نتائج زيارة فريق تابع لها إلى مطار معيتيقة

أعلنت البعثة الأممية عن ارسال فريق لتقييم الوضع في المطار بعد وقوع هجوم على مطار معيتيقة، اليوم.

وأشارت البعثة الأامية في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «الفريق تمكن من التثبت من اصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت ثلاثة منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات».

ونوهت إلى أن الهجوم «أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد اوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج»، مشيرة إلى «جرح اثنين من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهم لمغادرتها».

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