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البعثة الأممية تتوعد بإحالة مهاجمي معيتيقة للجنايات الدولية

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها أوفدت فريق لتقييم الوضع في مطار معيتيقة الذي تعرض لهجوم اليوم الأحد، مبينة أن الفريق تمكن من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار، إذ سقطت ثلاثة منها في موقف السيارات، بينما أصاب الصاروخ الآخر مدرج الطائرات، ما أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج، كما جُرح أثنان من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهم لمغادرتها.

ودانت البعثة الأممية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” “بأشد العبارات هذا الهجوم الذي أرعب المسافرين والعاملين في المطار على حد سواء” مبينة أنه يشكل “تهديداً مباشراً لأرواح الحجاج والمسافرين المدنيين ولا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت” مطالبة “بالوقف الفوري للهجمات ضد هذا المرفق الحيوي وجميع البنى التحتية والمرافق المدنية.

وأضافت البعثة “تعد هذه المرة السابعة، منذ أواخر شهر يوليو 2019، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف العشوائي الوحشي الذي يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس” مؤكدة أنها تقوم بتوثيق هذه الحادثة بغية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، إذ ينبغي محاسبة من يقفون وراء هذه الهجمات.

وجددت البعثة التأكيد على “أن الهجمات العشوائية التي تسفر عن مصرع المدنيين أو إصابتهم بجروح قد ترقى لجرائم حرب، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • .الفيوز ضربت عند فايز السراج ومخه يرجع للخلف ويدين نفسه نعم حد يقوله ان المليشيا البقرة التى تقصف المطار تابعة له اداريا وتابعة عسكريا للمارشال الصادق الغريانى وهو من اوقف النار عندما ذهبت للمطار ياحمار لو كان الجيش الوطنى هو من يضرب المطار ياحمار كان اطلق صاروخ على راسك وهشمه لكن اتضح ان قيمة الصاروخ اغلى من قيمة راسك ومهما فعلت من مؤامرات غبية فان المجتمع الدولى سيدعم الجيش الوطنى اكثر لمحاربة الارهاب وضرب معقل مليشيات البقرة السراج لحماية المطار ياحمار

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