بلدية أبو سليم: تنظيف غرف صرف المياه وصيانتها

أعلنت بلدية أبو سليم بدء أعمال تنظيف غرف صرف المياه والخزانات الارضية مبينة أنه يجري العمل على صيانة بعضها.

وطالب المكتب الإعلامي لبلدية أبو سليم الجهات المسؤولة بإدخال المشروع بالمخطط العام حتي تكون له بنية تحتية متكاملة بشكل مدروس والاستجابة للمراسلات والطلبات التي قامت بها بلدية ابوسليم في هذا الصدد والتي لم تلقى إجابة إلى الآن.

ودعت البلدية سكان المشروع إلى عدم رمي المخلفات والقمامة وفرش الاتربة بجوار هذه الغرف حتي لا تكون سببا في عطل المضخات.

وأكدت البلدية أنه جرى استعدادا لفصل الشتاء إقامة خزانات أرضية وربطها بغرف صرف المياه ومنها بمضخات لضخ مياه الامطار عبر خط يمتد لأقرب نقطة لصرفها في خط رقم 1 وجزيرة الفحم ومثلث الرابش.

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