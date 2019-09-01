الكهرباء: جاري العمل على تشغيل وحدتي إنتاج في سرت والزاوية

طمأنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، جميع المواطنين بأنه جاري العمل على تشغيل الوحدتين البخارية الأولى في محطة الخليج والغازية الثالثة في محطة الزاوية.

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته بشأن زيادة ساعات طرح الأحمال، أنه ومن المتوقع الدخول بهما على الشبكة مساء اليوم الأحد وبالتالي تعزيز القدرات المتاحة للشبكة بما يقارب 400 ميجا وات وسيلمس المستهلك تحسن في أداء المنظومة الكهربائية اعتباراً من يوم غد الاثنين الموافق 2019/9/2م، محذرة من تكرار الاعتداءات على محطات 220 ومراكز التحكم مما قد يؤدي الى حدوث إظلام في الشبكة.

وقالت الشركة في بيانها، “إنه في الوقت الذي تسعى فيه الشركة العامة للكهرباء لاستقرار الشبكة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية مع وجود بعض وحدات التوليد خارج الخدمة والتي أهمها الوحدات الغازية الأولى والخامسة والسادسة والسابعة بإجمالي 250 ميجا وات بسبب انسداد مصفيات الهواء نتيجة تصاعد الادخنة من مكب القمامة الملاصق لمحطة جنوب طرابلس وقد قامت الشركة العامة للكهرباء بمخاطبة الجهات الاعتبارية لمعالجة الموضوع، والوحدة البخارية الاولى في محطة الخليج والتي تم الخروج بها اضطرارياً لوجود تسريب مياه في مضخة تغذية الغلاية وفقد ما قيمته 260 ميجا وات، والوحدة الغازية الثالثة في محطة الخمس المتوقفة منذ حدوث الاظلام لحاجة الوحدة لصيانة عامة وفقد ما قيمته 130 ميجا وات وبذلك نكون قد فقدنا 640 ميجا وات من القدرات الانتاجية المتاحة، لكل هذه الأسباب مجتمعة أدى ذلك الى زيادة العجز في الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ومع كثرة الاعتداءات على محطات التحويل وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة، مما تسبب في انخفاض تردد الشبكة ووضعها في حالة حرجة أدى ذلك الى تكرار خروج الوحدات الغازية الاولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية والثالثة في محطة أوباري أيام الخميس والجمعة والسبت وفقد ما قيمته 520 ميجاوات من القدرات المتاحة لتلك الوحدات، مما زاد الوضع تعقيداً الى أن قارب الأمر الى حدوث إظلام في الشبكة، والتي كان الفضل في عدم حدوث ذلك التوفيق من عند الله أولا ثم الجنود المجهولون في الشركة العامة للكهرباء الذين واصلوا الليل بالنهار للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية”.

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