البعثة الأممية تدين استهداف مطار معيتيقة

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات، الهجوم على مطار امعيتيقة، معتبرة أنه يشكل تهديدا مباشرا لأرواح الحجاج والمسافرين المدنيين، ومطالبة بالوقف الفوري للهجمات ضد هذا المرفق الحيوي وجميع البنى التحتية والمرافق المدنية.

وقالت البعثة في بيان لها إنها أرسلت فريقا لتقييم الوضع، والذي أكد سقوط أربعة صواريخ في الأجزاء المدنية بالمطار، ما أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت تقل عشرات الحجاج، وجرح اثنين من طاقمها.

وذكرت البعثة أن الهجمات العشوائية التي تسفر عن مصرع المدنيين أو إصابتهم بجروح قد ترقى إلى جرائم حرب.

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