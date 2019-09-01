صبراتة تبحث مع الصليب الأحمر أزمة النازحين

التقى وكيل ديوان المجلس البلدي صبراتة ورئيس لجنة الأزمة بالبلدية ابوبكر التومي، اليوم الأحد مع ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا لبحث أهم الاحتياجات التي تخص النازحين المقيمين داخل البلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أبرز المشاكل التي تتعرض لها لجنة الأزمة من توفير مكان إقامة وأغطية ومفروشات وخصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، حيث أعلنت لجنة الصليب الاحمر في ليبيا تكفلها بتوفير مبلغ مالي عن طريق بطاقة تداول تشمل فقط العائلات النازحة المقيمة في الملاجئ التي وفرتها البلدية لهم.

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