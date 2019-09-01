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وزير التعليم في الحكومة المؤقتة يكشف عن موعد إعلان انطلاق العام الدراسي الجديد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 01 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي بومرّيز، موعد إعلان انطلاق العام الدراسي الجديد 2019 – 2020.

وقال معالي الوزير – في خطاب موجه لمراقبي التربية والتعليم – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “إن الوزارة تعمل على توفير المستلزمات التعليمية والرياضية، وبأنها ستنفذ حزمة من مشاريع الصيانة الطارئة لعدد من المؤسسات التعليمية”.

وأضاف معالي الوزير أن الكتاب المدرسي لهذا العام قد وصل، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتأهيل القيادات التربوية.

وأشار معالي الوزير – في خطابه – إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد انطلاق العام الدراسي في نهاية شهر سبتمبر الحالي، وسيتم التنسيق مع كافة مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، لتوحيد موعد انطلاق الدراسة، وتحديد مواعيد الامتحانات. (وال – البيضاء) س م/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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