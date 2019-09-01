فريق من الأمم المتحدة لتقييم أضرار مطار معيتيقة الدولي

ارسلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأحد، فريقا لتقييم الوضع في مطار معيتيقة عقب تعرضه لهجوم صاروخي من قبل المليشيات الإرهابية.

وقالت البعثة – في بيان صدر عنها إنه تم التأكيد تعرض بعد مرافق المطار المدينة للأضرار، نتيجة سقوط عدد “4” صواريخ نوع “هاون”، مما أسفر عن حدوث أضرار في إحدى الطائرات التي كانت تقل عشرات الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة، إلى جانب جرح اثنان من طاقم الطائرة أثناء مغادرتهم للطائرة.

وأشارت البعثة الأممية – في بيان – إلى أن هذا الاعتداء يُعتبر تهديدًا مباشرًا لأرواح المسافرين المدنيين، ولا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت.

وطالبت البعثة بالوقف الفوري للهجمات ضد هذا المرفق الحيوي، وجميع البني التحتية والمرافق المدنية في المدينة.

وأكدت البعثة أنه قد تم توثيق هذه الحادثة، بغية إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، إذ ينبغي محاسبة من يقفون وراء هذه الهجمات.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – في بيانها – بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم، الذي أرعب المسافرين والعاملين في المطار على حد سواء، بحسب بيانها.

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