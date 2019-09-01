البعثة الأممية ترسل فريقا لتقييم الوضع في مطار معيتيقة الدولي

طرابلس-العنوان

أوفدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فريقا لتقييم الوضع في مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، بعد هجوم تعرض له اليوم وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين، مؤكدة أن 4 صواريخ أصابت الأجزاء المدنية في المطار.

وقالت البعثة في بيان، اليوم الأحد، “بعد وقوع هجوم آخر على مطار معيتيقة، اليوم، أوفدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فريق لتقييم الوضع في المطار، وتمكن الفريق من التثبت من إصابة أربعة صواريخ للأجزاء المدنية في المطار”.

وأوضح البيان أن الهجوم “أسفر عن أضرار في الطائرة التي كانت قد أوصلت عشرات الحجاج العائدين من أداء فريضة الحج، كما جُرح اثنان من طاقم الطائرة على الأقل أثناء إسراعهم لمغادرتها”.

وأكد البيان “تدين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات الممكنة هذا الهجوم الذي أرعب المسافرين والعاملين في المطار على حد سواء”.

وأضافت “يشكل هذا الاعتداء تهديدا مباشرا لأرواح الحجاج والمسافرين المدنيين ولا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت”.

وتابعت “تطالب البعثة بالوقف الفوري للهجمات ضد هذا المرفق الحيوي وجميع البنى التحتية والمرافق المدنية”، لافتة إلى أن “تعد هذه المرة السابعة، منذ أواخر شهر يوليو الماضي، التي يتعرض فيها مطار معيتيقة للقصف العشوائي الوحشي الذي يهدف لخلق الذعر والفوضى وتعطيل العمليات في المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس”.

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